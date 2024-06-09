Удар дроном по "скорой" на Херсонщине — количество пострадавших выросло (фото)

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на карету "скорой" в Херсонской области.
Оккупационная армия России 8 июня атаковала машину скорой помощи на Херсонщине. Россияне сбросили с дрона взрывчатку на бригаду медиков, которые спешили на вызов после обстрела в Белозерской громаде. У водителя диагностировали взрывную травму и контузию.
Как уточнил 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сегодня в больницу за помощью обратилась и фельдшер медицинской бригады.
У потерпевшей также диагностировали контузию.
Напомним, в Полтавской области 9 июня прогремел взрыв.
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