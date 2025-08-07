- Дата публикации
Удар дронов ГУР по Крыму: поражен десантный катер и объекты ПВО (видео)
Некоторые объекты ПВО оккупанты в Крыму начали прятать в купольные конструкции, но это не спасает их от поражения.
Украинские ударные дроны поразили десантный катер и несколько радиолокационных станций во временно оккупированном Крыму. Удар по вражеским целям был нанесен спецподразделением «Призраки» ГУР Минобороны.
Видео успешной атаки опубликовала пресс-служба ГУР.
На опубликованных кадрах видно, как боевые дроны, уклоняясь от ракет захватчиков, атакуют определенные цели.
Украинские дроны повредили вражеский десантный катер проекта 02510 «БК-16», а также уничтожили российские радиолокационные станции:
РЛС «Небо-СВУ»;
РЛС «Подлет К-1»;
РЛС 96Л6Е.
Один из объектов противовоздушной обороны, скрытый за куполом, спецназовцы военной разведки поразили на Ай-Петри, где оккупанты расположили базу ПВО 3-го радиотехнического полка (в/ч85683-А).
Напомним, ранее беспилотники Службы безопасности Украины атаковали военную авиабазу «Саки» во временно оккупированном Крыму. В результате удара уничтожен один многоцелевой истребитель Су-30СМ, еще один самолет этого типа поврежден.