Удар дронов ГУР по Крыму: поражен десантный катер и объекты ПВО (видео)

Некоторые объекты ПВО оккупанты в Крыму начали прятать в купольные конструкции, но это не спасает их от поражения.

удар по катеру

Удар по вражескому катеру в Крыму / © скриншот с видео

Украинские ударные дроны поразили десантный катер и несколько радиолокационных станций во временно оккупированном Крыму. Удар по вражеским целям был нанесен спецподразделением «Призраки» ГУР Минобороны.

Видео успешной атаки опубликовала пресс-служба ГУР.

На опубликованных кадрах видно, как боевые дроны, уклоняясь от ракет захватчиков, атакуют определенные цели.

Некоторые объекты ПВО оккупанты в Крыму начали прятать в купольные конструкции, но это не спасает их от поражения.

Украинские дроны повредили вражеский десантный катер проекта 02510 «БК-16», а также уничтожили российские радиолокационные станции:

  • РЛС «Небо-СВУ»;

  • РЛС «Подлет К-1»;

  • РЛС 96Л6Е.

Один из объектов противовоздушной обороны, скрытый за куполом, спецназовцы военной разведки поразили на Ай-Петри, где оккупанты расположили базу ПВО 3-го радиотехнического полка (в/ч85683-А).

Напомним, ранее беспилотники Службы безопасности Украины атаковали военную авиабазу «Саки» во временно оккупированном Крыму. В результате удара уничтожен один многоцелевой истребитель Су-30СМ, еще один самолет этого типа поврежден.

