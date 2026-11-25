Удар по аэродрому «Саваслейка» / Иллюстративное фото / © glavcom.ua

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Украина нанесла удар по российскому военному аэродрому, откуда взлетают самолеты для атак по украинским городам. Об успешной операции украинских дронов сообщил президент Владимир Зеленский, отдельно отметив работу бойцов Сил специальных операций ВСУ.

Об этом заявил глава государства в своем Telegram-канале.

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Зеленский подтвердил поражение российского аэродрома

«Наши дроны сегодня поразили российский военный аэродром. Именно тот, с которого их авиация взлетает, чтобы ломать жизнь в Украине», — сказал Зеленский в видеообращении.

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Президент поблагодарил Силы специальных операций ВСУ за проделанную работу. В то же время, он не стал называть конкретный аэродром или раскрывать детали атаки. По его словам, масштабы нанесенного России ущерба еще выясняют.

Речь идет об аэродроме «Саваслейка» в Нижегородской области РФ. Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении этого военного объекта и повреждении пяти российских самолетов — трех МиГ-31 и двух Су-34. С этого аэропорта российская авиация, в частности, поднимается для применения аэробаллистических ракет «Кинжал» по Украине.

Теперь об операции публично заявил и президент. Зеленский подчеркнул, что украинские ответные удары на российские атаки будут продолжаться.

Украинские удары по стратегическим объектам России — последние новости

Украинские военные системно атакуют не только авиацию противника, но и объекты, от которых зависят поставки российской армии. В частности, 17 и в ночь на 18 ноября Силы обороны поразили переправу через Северский Донец, по которой оккупанты доставляли на передовую боеприпасы, горючее и технику, а также ремонтную базу в Курской области. Тогда же Генштаб подтвердил повреждение трех военно-транспортных самолетов РФ, в том числе Ил-76, на авиаремонтном заводе в Старой Руссе.

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Следующей важной целью стала российская нефтяная инфраструктура. 19 ноября Силы обороны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Калейкино-1» в Татарстане, которая является одним из узловых элементов системы магистральных нефтепроводов. На объекте загорелся один из трех больших резервуаров, еще два получили повреждения. Через эту станцию российскую нефть направляют на нефтеперерабатывающие предприятия и в экспортную систему «Дружба».

В ночь на 25 ноября украинские Силы обороны поразили еще два крупных российских нефтеперерабатывающих завода — Куйбышевский в Самаре и Сызранский в Сызрани. На первом зафиксировали попадание и пожар, повреждены установки первичной переработки нефти, риформинга и два резервуара. На втором также разразился масштабный пожар, а предварительные данные свидетельствуют о поражении нескольких технологических установок и резервуаров.

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