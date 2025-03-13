Удар дронов по Калужской области РФ: горело предприятие, повреждена башня связи

В результате воздушной атаки был пожар на территории промышленного предприятия, были повреждены башня связи и линия электроснабжения, а также есть раненый.

В Калужской области РФ в ночь на 13 марта работала ПВО из-за ударов с применением беспилотников. В результате воздушной атаки был пожар на территории промышленного предприятия, были повреждены башня связи и линия электроснабжения, а также есть раненый.

Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram.

Российский чиновник утром отчитался об "отражении" дроновой атаки на регион и рассказал о якобы ликвидации 25 БПЛА этой ночью.

По словам Шапши, беспилотники "были перехвачены и уничтожены на территории Дзержинского, Хвастовичского, Кировского, Думиничского, Мещевского и Ульяновского районов".

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В результате "падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе".

"Воспламенение было оперативно ликвидировано. Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести", — говорит он.

Кроме того, из-за "падения БПЛА" была повреждена башня связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе, добавляет губернатор.

Атака беспилотников по России в ночь на 13 марта

Как сообщало "РБК-Украина", вечером 12 марта в РФ сразу в нескольких регионах жаловались на воздушную атаку с применением беспилотников. Сообщалось, что в Калуге, Саратове и Волгограде фиксировались атаки БПЛА. Кроме того, в аэропортах этих городов вводились "временные ограничения".

Уже под утро губернатор Ростовской области рассказал, что из-за удара дронов произошел "ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в х. Калининском Шолоховском районе". По словам чиновника, из-за "горения сухой травы в поле рядом расположенный промобъект не пострадал".

Кроме того, что этой ночью в Воронежской области также заявили о пожаре на объекте инфраструктуры из-за атаки дронов.

В то же время в Минобороны РФ утром отчитались о якобы "перехвате и уничтожении" этой ночью 77 "украинских беспилотных летательных аппаратов" в шести регионах. В частности, по версии оборонного ведомства страны-агрессора, были ликвидированы: 30 дронов в Брянской области, 25 беспилотников в Калужской области, 6 БПЛА в Курской области, 6 дронов в Воронежской области, 5 БПЛА в Ростовской области и 5 БПЛА в Белгородской области.

Напомним, в ночь на 11 марта россияне жаловались на атаку якобы украинских беспилотников в ряде регионов своей страны. Взрывы раздавались в Курской, Рязанской и Московской областях.

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