Удар гиперзвуковой ракетой "Циркон" по Киеву: разведка Британии назвала цель РФ

Во время ракетного удара по Киеву 7 февраля враг применил гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон".
Оккупационная армия России 7 февраля провела второй с начала года крупнейший комбинированный ракетный удар по Украине. По Киеву ударили гиперзвуковой ракетой "Циркон". Таким образом, Россия пытается показать свои возможности.
Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.
Разведка ссылается на исследования Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Так, на видео, где есть обломки ракеты, можно увидеть фрагменты двигателя и механизмов управления со специфическими маркировками, которые, согласно отчету, характерны для ракеты типа 3М22 "Циркон".
"Отсутствие в Черном море судов, которые, как известно, перевозят ракеты, вызывает вопрос о методе запуска. Вероятно, для этого адаптирована российская наземная система береговой обороны К-300. Если его использование будет подтверждено, это станет серьезным вызовом для украинского ПВО из-за его скорости и маневренности. Вероятно, россияне испытывают новую систему оружия в условиях живого конфликта, чтобы обеспечить уверенность и продемонстрировать возможности", — объяснили в разведке.
Напомним, обломки "Циркона" нашли в пригороде Киева. По мнению экспертов, ракета была запущена с территории оккупированного Крыма. Масса боевой части ракеты – более трехсот килограммов. А дальность полета – более 1000 км.
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