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Удар иранским дронам по Днепру: появились последствия и фото разрушений

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Удар иранским дронам по Днепру: появились последствия и фото разрушений

Российские оккупанты ночью 9 ноября нанесли удар дронами по Днепру. В результате чего пострадали четыре человека.

Оккупанты ночью 9 октября направили иранские дроны на Днепр. В результате чего пострадали четыре человека, разрушен логистический центр.

Последствия разрушений опубликовал на своей странице в соцсети глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

“Логистическая компания в Днепре после ночного удара вражеских дронов. В больнице четверо раненых мужчин. Двух врачи прооперировали. Угроз жизни уже нет. За все эти преступления придет наказание”, — подчеркнул Валентин Резниченко.

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© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, что в ночь на 9 ноября российская армия атаковала Днепр иранскими дронами-камикадзе. Они попали в логистическое предприятие в городе. В результате чего были ранены четверо работников.

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Дата публикации
Просмотры
1019
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