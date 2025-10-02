Удар "Искандером" по Балаклее: пострадал 4-летний ребенок и еще 9 человек (фото)

Ракетный удар по Балаклее

В результате ракетного удара, предварительно совершенного ракетой «Искандер-М», по городу Балаклея в Харьковской области, пострадали 10 человек.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Среди раненых — четырехлетний ребенок.

Ситуация на Харьковщине

Российские войска нанесли удар по центральной части города. В результате атаки повреждения получила исключительно гражданская инфраструктура:

кафе;

аптека;

магазины;

административное здание;

частные автомобили.

В результате атаки РФ в городе есть значительные разрушения в центральной части. В настоящее время идет документирование последствий очередного военного преступления России.

Напомним, 1 октября после удара кафиров по Украине 307 тысяч потребителей Черниговщины отключили от сети.

В городе Славутич сложилась мегакритическая ситуация в системе энергоснабжения после массированного вражеского удара.