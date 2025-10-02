- Дата публикации
Война
Удар "Искандером" по Балаклее: пострадал 4-летний ребенок и еще 9 человек (фото)
Российские войска атаковали Харьковщину. Имеются значительные разрушения гражданской инфраструктуры.
В результате ракетного удара, предварительно совершенного ракетой «Искандер-М», по городу Балаклея в Харьковской области, пострадали 10 человек.
Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Среди раненых — четырехлетний ребенок.
Российские войска нанесли удар по центральной части города. В результате атаки повреждения получила исключительно гражданская инфраструктура:
кафе;
аптека;
магазины;
административное здание;
частные автомобили.
В результате атаки РФ в городе есть значительные разрушения в центральной части. В настоящее время идет документирование последствий очередного военного преступления России.
Напомним, 1 октября после удара кафиров по Украине 307 тысяч потребителей Черниговщины отключили от сети.
В городе Славутич сложилась мегакритическая ситуация в системе энергоснабжения после массированного вражеского удара.