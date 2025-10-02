ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
28
Время на прочтение
1 мин

Удар "Искандером" по Балаклее: пострадал 4-летний ребенок и еще 9 человек (фото)

Российские войска атаковали Харьковщину. Имеются значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Удар "Искандером" по Балаклее: пострадал 4-летний ребенок и еще 9 человек (фото)

Ракетный удар по Балаклее

В результате ракетного удара, предварительно совершенного ракетой «Искандер-М», по городу Балаклея в Харьковской области, пострадали 10 человек.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Среди раненых — четырехлетний ребенок.

Ситуация на Харьковщине

Ситуация на Харьковщине

Российские войска нанесли удар по центральной части города. В результате атаки повреждения получила исключительно гражданская инфраструктура:

  • кафе;

  • аптека;

  • магазины;

  • административное здание;

  • частные автомобили.

В результате атаки РФ в городе есть значительные разрушения в центральной части. В настоящее время идет документирование последствий очередного военного преступления России.

Напомним, 1 октября после удара кафиров по Украине 307 тысяч потребителей Черниговщины отключили от сети.

В городе Славутич сложилась мегакритическая ситуация в системе энергоснабжения после массированного вражеского удара.

Дата публикации
Количество просмотров
28
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie