Удар "Калибрамы" по Львову: в ВСУ рассказали о количестве сбитых ракет и попадании

Из десяти запущенных ракет – силы ПВО сбили семь.

Ночью 6 июля российские оккупеанты атаковали Львов крылатыми ракетами "Калибр". Силы ПВО уничтожили семь вражеских объектов. Впрочем, попадание ракет по гражданским объектам в городе.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил удалось уничтожить всего семь из десяти крылатых ракет "Калибр", — подчеркнули в ПС.

Отмечается, что около полуночи российская армия нанесла удары с акватории Черного моря. оккупанты запустили "Калибры" с надводных носителей и подлодок.

"Было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад", — сообщили в Командовании.

Кроме того, в ВСУ отметили, что украинским защитникам нужны современные истребители F-16.

Атака по Львову ночью 6 июля

Ночью во Львовской области в 02:06 была объявлена "тревога". Она продолжалась более часа – до 03:18. Тогда взрывы прогремели во Львове: в западных регионах работает ПВО. Впоследствии местные власти сообщили об атаке на город.

В МВД сообщили, что утром количество погибших возросло до четырех. Также травмированы девять жителей города. Впрочем, под завалами еще остаются люди. Спасательная операция продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Львову. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что "обязательно будет ответ врагу".

В ВСУ рассказали о главной опасности "Калибров", которыми оккупанты атаковали Львов. Спикер обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что эта ракета может преодолеть 2,5 тыс. км. Потому опасна для всей Украины.

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