Удар "Кинжалами" по Львовщине: в Defense Express указали на опасную тенденцию

Россияне снова атаковали один и тот же объект дважды с интервалом в несколько часов.

В воскресенье утром, 24 марта, оккупанты нанесли удар аэробалистическими ракетами "Кинжал" по одному из объектов критической инфраструктуры во Львовской области.

Что задумали россияне и о какой опасной тенденции можно говорить после последних массированных атак, говорится в статье Defense Express.

В издании отметили, что россияне атаковали один и тот же объект критической инфраструктуры сначала крылатыми ракетами и/или "Шахедами", а затем через несколько часов нанесли повторный удар "Кинжалами".

"Вряд ли российские военные в этом эпизоде могли всего за 3 с чем-то часа успеть провести доразведку пораженного объекта, принять решение на повторный обстрел, подготовить к взлету и поднять для атаки четыре МиГ-31К с ракетами "Кинжал", — отмечают в статье .

По мнению аналитиков Defense Express, оккупанты специально нанесли второй удар в тот момент, когда на объекте уже могли начаться поисково-спасательные и восстановительные работы. Таким образом, РФ хотела увеличить количество жертв и разрушений.

Издание напоминает, что аналогичную тактику враг уже использовал во время ракетного удара по Одессе 15 марта 2024 года. Тогда россияне ударили по одному из объектов инфраструктуры в городе, а когда на место прибыли спасатели и медики – во второй раз убили баллистической ракетой "Искандер". Это увеличило количество жертв. В результате атаки тогда погиб 21 человек, ранены 73 человека.

"Такое "ноу-хау" в тактике террора РФ "наработала" еще во время кампании ударов по Сирии. Следует быть готовым, что теперь эту "сирийскую" заготовку россияне при обстрелах нашей инфраструктуры могут начать использовать чаще", — подытожили в Defense Express.

Напомним, что во время ночной атаки 24 марта Львовской области было зафиксировано по меньшей мере 20 вражеских ракет и 7 шахедов. Все они были ориентированы на объекты критической инфраструктуры. Утром россияне снова влупили по тому же объекту критической инфраструктуры, в который целились ночью.

В результате удара РФ по Львовщине был поврежден критический объект инфраструктуры.

В ночь на 24 марта Россия нанесла очередной удар по Украине ракетами и дронами. ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях удара.

Читайте также: