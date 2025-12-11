ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
913
Время на прочтение
1 мин

Удар, которого Россия не ожидала: СБУ атаковала стратегический объект в Каспийском море

СБУ нанесла удар по российской нефтяной платформе в Каспийском море. Поврежден объект и остановлена работа более 20 скважин.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Нефтедобывающая станция "ЛУКойл" в Каспийском море

Нефтедобывающая станция "ЛУКойл" в Каспийском море / © Hromadske.ua

Спецназовцы Центра "Альфа" Службы безопасности Украины атаковали дронами российскую нефтедобывающую платформу имени Филановского в Каспийском море.

Об этом ТСН.ua сообщил источник в украинской спецслужбе.

По данным собеседника, это первое в истории поражение Украиной российской нефтегазовой инфраструктуры в Каспии. СБУ подтвердила по меньшей мере четыре попадания по платформе, принадлежащей компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". В результате атаки остановлена добыча нефти и газа из более чем 20 обслуживаемых установкой скважин.

"Месторождение имени Филановского - одно из крупнейших в российском секторе Каспия. Его запасы оценивают в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа. Добытая продукция шла на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум", - отметил источник.

В СБУ подчеркивают: все российские предприятия, работающие на войну против Украины, являются законными целями.

Российская сторона удара по платформе не комментирует. В то же время Минобороны РФ заявило о якобы сбитии "287 украинских беспилотников" в 12 регионах страны.

Также ранее сообщалось, что дроны атаковали Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал химический завод, на территории которого вспыхнул пожар.

