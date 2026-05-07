Удар на 1550 км вглубь России: Мадяр рассказал, куда достали украинские "птицы"
Украинские дроны поразили нефтяной объект в Перми — примерно в 1550 км от линии фронта. Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что российский Урал больше не может считаться безопасным тылом.
Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 7 мая поразили нефтяной объект в российской Перми. Расстояние до цели составляет около 1550 км от фронта.
Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.
По его словам, удар нанесли "Волелюбные Украинские Птицы" 1-го отдельного центра СБС. Целью стала нефтяная инфраструктура компании "ЛУКойл" в Перми.
"Они считали, что Урал в безопасности, а оказались прямо в очереди", - написал Мадяр.
Командующий СБС отметил, что украинские дроны проверяли объект "на предмет остатков резервуаров, краников и других агрегатов прокачки нефти и ее переработки".
По словам Мадяра, OSINT-аналитики распространяют видео с местных пабликов, на которых виден пожар. Он добавил, что окончательные последствия удара станут ясны позже - после сообщений российской стороны или международных источников.
"Выключили наливайку в целом - напишут впоследствии черви сами. Или источники проинформируют вездесущий Reuters", - заявил он.
По сообщениям из российских регионов, в Перми после атаки могли экстренно сбрасывать давление в системе на нефтеперерабатывающем объекте. Также сообщалось о пожаре на территории предприятия.
Массированная атака по России
В ночь на 7 мая беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов. Взрывы раздавались, в частности, в Московской области.
В сети появились кадры из Наро-Фоминска, где, по сообщениям российских пабликов, под ударом могла оказаться военная часть Минобороны РФ.
Речь идет о производственно-логистическом комплексе "Нара" - крупном военном объекте в Московской области, который используют для хранения и распределения военных грузов. Его площадь составляет более 180 га.
На фоне этих атак Россия заявляла о работе противовоздушной обороны, но местные жители публиковали видео взрывов и пожаров.