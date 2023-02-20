"Удар, наступление, выступление Путина": эксперт рассказал о комбинированной атаке РФ на Украину

Россияне пытаются создать напряжение и добиться преимущества на широком фронте , а также проводят разведку. Им нужно показать "победы" до 24 февраля.

Об этом заявил эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "Обозреватель".

"То, что сейчас мы наблюдаем, это, условно говоря, первый этап подготовки к нему. Это может быть даже разведка, именно такую разведку мы можем наблюдать возле Кременной, Сватовского сектора, Двуречное. Там небольшие группы, без поддержки артиллерии и даже без огневой. поддержки ББМ, осуществляют штурмовые действия. Исключительно ради выявления наших позиций, ресурсов и т.д. Итак, это первый этап, который может растянуться еще на неделю, а, пожалуй, даже и на полторы", — сказал он.

По его словам, 24 февраля – это та дата, на которую активизация наступательных действий может достичь своего апогея.

"Она будет посвящена не только годовщине вторжения в Украину, но и еще некоторым моментам. Например, там будет выступление Путина, а еще до 24 февраля Россия сможет накопить ракет для нанесения удара по Украине. Следовательно, они могут это скомбинировать, чтобы придать какого-то большего значения наступательным действиям. Если им удастся как-то повысить эффективность этого ракетного удара и если они смогут на время повредить нашу энергетическую инфраструктуру и погрузить Украину в такой временный блэкаут, как было осенью (на несколько часов или в сутки), они попытаются этим заполнить информационный вакуум. Следовательно: удар, наступление, выступление Путина, морально-психологическое давление на население, манипуляции относительно того, что Вооруженные силы Украины покидают позиции. Могут скомбинировать таким образом", — добавил он.

Наступление РФ в канун годовщины полномасштабного вторжения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что российские оккупанты к годовщине полномасштабного вторжения планируют новую массированную ракетную атаку по Украине.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua заявил, что Россия в ближайшие недели может изменить тактику в войне и попытаться устроить воздушное наступление на Украину.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил украинцев об опасности накануне 24 февраля.

Народный депутат Украины от "Слуги народа", представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский не исключил, что Россия стремится снова захватить Киев, но ресурсов у врага не хватит.

Зеленский за 19 февраля: Всего не расскажешь

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