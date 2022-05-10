"Удар не только по Украине": Зеленский предупредил мир об угрозе голода из-за блокирования Россией портов

"Удар не только по Украине": Зеленский предупредил мир об угрозе голода из-за блокирования Россией портов

Зеленский сказал, что без украинского аграрного экспорта десятки стран в разных регионах мира уже сейчас оказались на грани дефицита продовольствия.

Президент Шарль Мишель посетил 9 мая в Одессе и убедился, что РФ заблокировала экспорт важного для всего мира продовольствия.

Об этом рассказал Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером, 9 мая.

"Шарль Мишель увидел своими глазами, что означает заблокированное море. Впервые за десятки и десятки лет в Одессе нет обычного движения торгового флота, нет обычной портовой работы", — отметил глава государства.

Зеленский предположил, что такой ситуации в Одессе, наверное, не было еще со времен Второй мировой войны.

"Обычная жизнь, связанная с морем, заблокирована Россией. Именно Россией. И это удар далеко не только по Украине", — сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что без нашего аграрного экспорта десятки стран в разных регионах мира уже сейчас оказались на грани дефицита продовольствия. А со временем ситуация может стать еще хуже.

"Политики уже обсуждают, какими могут быть последствия ценового кризиса и голода в странах Африки, странах Азии. Это – прямое следствие российской агрессии, которое можно преодолеть только сообща – всем европейцам, всему свободному миру. Можно преодолеть из-за давления на Россию, из-за действенного принуждения России к тому, чтобы она остановила эту позорную войну", — подытожил он.

Сегодня мы сделали еще один важный шаг – обращение Зеленского за 9 мая

Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель 9 мая прибыл в Одессу, чтобы отметить День Европы. Там он встретился с украинским премьером Денисом Шмигалем.

Ранее президент Владимир Зеленский поблагодарил президентку Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен за работу по созданию Трастового фонда для восстановления Украины после войны.

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