Удар новой баллистикой по Днепру: сколько таких ракет у России

На месте удара ракеты были найдены обломки используемой телеметрии, чтобы снять все параметры полета ракеты и всех ее систем.

Агрессорка Российская Федерация может иметь около десяти единиц новой баллистической ракеты, которой 21 ноября был нанесен удар по Днепру.

Об этом заявил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает "Укринформ".

"Если это исследовательско-боевое использование, то, по меньшей мере, десять ракет будет", — сообщил представитель разведки.

По словам Скибицкого, для запуска ракеты в серийное производство необходимо провести минимум десять испытаний.

"Мы это видели на "Булаве" морского базирования, когда была половина успешных, а половина неуспешных пусков", — заметил замглавы ГУР.

На месте "прилета" баллистической ракеты были найдены ее обломки и обломки используемой телеметрии, чтобы снять все параметры полета ракеты и всех ее систем. Разработка ракетного комплекса "Кедр" осуществлялась на основе ракетного комплекса "Рубеж". Впрочем, по словам Скибицкого, у россиян "что-то пошло не так", а потому с 2017 они прекратили эту разработку. РФ открыла новую исследовательско-конструкторскую разработку, которую назвала "Орешник".

"Что касается работы "Орешника", то программа должна была быть завершена в октябре 2024 года. Они провели испытания в октябре 2023 года на Капустином Яру, они провели испытания в июне 2024 года, и уже по результатам мы имеем исследовательско-боевое испытание по нашей территории" ", подчеркнул представитель разведки.

Как сообщалось, ГУР обнародовало данные о новой российской баллистике и ракетном комплексе "Кедр". В частности, отмечается, что подлетное время этой воздушной цели – от момента запуска в Астраханской области до попадания в украинский Днепр – составило 15 минут.

Напомним, утром 21 ноября армия РФ впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. СМИ сообщали, что речь идет о ракете "Рубеж". Воздушные силы не подтвердили это, но не опровергли. В РФ заявили впоследствии, что ударили "Орешником".

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