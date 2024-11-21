Удар новой ракетой по Украине: в МИД сделали заявление о типе вооружения

Как отметили в ведомстве, сам удар доказывает: Россия не стремится к миру.

Украина ждет выводов экспертов о точном типе новой ракеты, которую Россия применила 21 ноября и которая имела все летно-технические характеристики межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

"Мы ждем выводов экспертов, чтобы определить точный тип новой ракеты, которую Россия выпустила по Украине сегодня утром и которая имела все летно-технические характеристики МБР", – говорится в заявлении.

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"Сам удар доказывает: Россия не стремится к миру. Напротив, она прилагает все усилия для расширения войны", — подчеркнул Тихий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла удар по Днепру 21 ноября новой ракетой. Все характеристики указывают на то, что это могла быть МБР.

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