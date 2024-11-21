Удар новым оружием РФ по Днепру: имитация ядерной угрозы или реальная опасность

В среду, 20 ноября, россияне устроили ИПСО для украинцев, распространяя сообщения в различных соцсетях о возможной угрозе ракетной атаки.

Утром 20 ноября посольство США предупреждало о массированной атаке россиян по Украине. По соображениям безопасности ведомство было закрыто, а своим сотрудникам рекомендовало не игнорировать сигналы воздушной тревоги и прятаться до укрытия. В частности, были закрыты также посольства и Испании, Италии и Греции, а посольство Казахстана призвало своих граждан избегать зон активных боевых действий или полностью покинуть страну.

Военный эксперт Олег Жданов заметил, что РФ в эти выходные впервые за два месяца нанесла массированный ракетный удар и может повторить его в любое время.

В четверг, 21 ноября, армия РФ нанесла удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Воздушные силы деталей не сообщили, но известно – это была новая ракета, которую применил враг. Вероятно, это был РС-26 "Рубеж", предназначенный для доставки ядерных зарядов.

Подробности читайте в эксклюзиве от ТСН.ua.

Взрывы в Днепре 21 ноября

Утром четверга, 21 ноября, в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за запуска российских ракет.

Как сообщило Командование Воздушных сил ВСУ, россияне запустили межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области. Из Тамбовской области враг запустил из истребителя МиГ-31К аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал". Также оккупанты выпустили семь крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Впоследствии в телеграмм-каналах сообщалось, что это могла быть межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 "Рубеж".

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По сообщению мэра Бориса Филатова, в результате обстрела пострадало здание Центра реабилитации инвалидов. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что противник ударил по гражданской инфраструктуре, пострадали два человека.

Из-за обстрелов россиян вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме на территории частного сектора. Там горела крыша на площади 150 кв. м. В городе также были повреждены промышленное предприятие и гаражный кооператив. На территории кооператива возник пожар площадью 100 кв. м, частично разрушены девять гаражей.

РС-26 "Рубеж" предназначен для доставки ядерных зарядов

Создание РС-26 "Рубеж", как считается, началось не позднее 2006 года, говорится в материале издания Defence Express. Эта разработка имела достаточно высокую степень секретности из-за того, что нарушала договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Первый пуск РС-26 был 27 сентября 2011, а завершить работы по ее созданию удалось примерно в 2015 году, с планом поставки ее на вооружение 2017 года. Но в 2018 году она якобы была исключена из программы вооружения до 2027 года. И в конце концов считалось, что в РФ сосредоточились на "Искандер-К".

В июле этого года Кремль угрожал возобновить производство ракет средней и меньшей дальности, под которые и подпадает "Рубеж". И вероятность того, что в РФ начали реализацию этого решения, достаточно высока. Тем более что речь идет не об отдельной ракете, а об одном из вариантов известной ракеты "Тополь-М".

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Считается, что РС-26 "Рубеж" создан на базе двух ступеней "Тополь-М". И учитывая то, что "Рубеж" по назначению – такая же баллистическая ракета средней дальности, как и "Пионер", вряд ли в РФ пошли бы другим путем.

Ракета РС-26 "Рубеж" имеет стартовый вес в пределах 40-50 тонн, а дальность – до 6000 км. Ракета оснащена четырьмя раздельными боевыми блоками мощностью 0,3 Мт каждый, аналогичными используемым в РС-24 "Ярс". Также считается, что она может быть снабжена гиперзвуковым блоком типа "Авангард".

Россия не комментирует удар по Днепру

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков удержался от комментариев относительно вероятного запуска межконтинентальной баллистической ракеты по Днепру. От прямого ответа он уклонился и порекомендовал обратиться в Министерство обороны.

"Я рекомендую с этим обращаться к военным. Сейчас мне на эту тему нечего сказать", – заявил представитель Кремля.

Заметим, спикер МИД России Мария Захарова на брифинге также не комментировала удар МБР по Украине. Об этом ее попросил собеседник по телефону в прямом эфире.

"Рубеж" или "Рубеж"

В СМИ распространяется информация о том, что удар по Днепру россияне нанесли именно межконтинентальную ракету, об этом сообщает УП, ссылаясь на собственные источники.

Аналитики военного портала Defence Express оценили ситуацию и заявили, что абсолютное большинство российских дальнобойных ракет может иметь ядерную оснастку. В частности, "Искандер", "Кинжал", крылатые ракеты типа Х-55 и Х-102, а также многие другие.

Defence Express отметили, что враг уже использовал крылатые ракеты Х-55 с массогабаритными макетами ядерных зарядов. Вполне возможно, что запущенная российская баллистическая ракета была оснащена имитаторами боевых блоков.

Как сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, россияне могут имитировать пуск межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы активировать все украинские ПВО.

Рада приняла закон: СЗЧ могут простить. Что известно о ракете «Рубеж». Новости ТСН 16:00 21 ноября

Ряд западныхСМИ отрицают, что Россия атаковала Украину 21 ноября межконтинентальной баллистической ракетой. В частности, журналисты ссылаются на западных официальных лиц и пишут, что это баллистическая ракета средней дальности, но не межконтинентальная.

И.о. руководителя управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отказался предоставлять детали по опуску Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Днепру и сообщил, что пока не предусматриваются новые детали относительно утренней атаки от ПС.

Впоследствии в ВСУ подтвердили применение МБР по Украине. Также отметили, что это был первый случай применения МБР. Стоит отметить, что в настоящее время спецслужбы Британии изучают, действительно ли РФ применила МБР.

Что говорит Зеленский

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, при ударе по Днепру россияне использовали новую ракету.

"Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики – скорость, высота – межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы", – подчеркнул глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что кремлевский диктатор использует Украину как полигон. Кроме того, российская военная машина "ищет по миру, где бы еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее".

Также глава государства отметил, что РФ атаковала 21 ноября, когда Украина отмечает День Достоинства и Свободы – вспоминает две украинские революции.

Впервые! Россия атаковала Украину межконтинентальной баллистической ракетой

Игра в "ядерную авантюру"

Спикер Еврокомиссии Петер Стано заявил, что удар по Днепру означает еще одну очевидную эскалацию со стороны Путина. Он отметил, что если данные о применении РФ межконтинентальной баллистики подтвердятся, "это будет еще одним количественным и качественным изменением в этом подходе и четким признаком эскалации".

"Путин снова играет в ядерную авантюру с недавно обновленной ядерной доктриной России, он привлек северокорейских солдат на европейскую землю, поэтому это все очевидные признаки стремления к эскалации, а не к реальному поиску путей к миру", – заявил представитель Еврокомиссии.

По мнению старшего аналитика Австралийского института стратегической политики Малколма Дэвиса, Россия использует удары МБР по Днепру, чтобы направить Западным странам четкий сигнал и попытаться заставить их отказаться от поддержки Украины.

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Стоит отметить, что, хотя МБР способны нести ядерные боеголовки, атака на Днепропетровскую область Украины утром в четверг не была ядерной.

"Очевидно, что россияне сняли ядерные боеголовки с ракеты и запустили ее или как инертную ракету налегке или, возможно, с какой-то обычной боеголовкой", — сказал Дэвис.

Использование Россией межконтинентальных баллистических ракет для ударов по Днепру может стать попыткой отправить сигнал Западу. Это произошло после того, как Украина впервые применила американские ракеты ATACMS и британско-французские Storm Shadow для ударов по целям на территории России.

Такое мнение разделяет глава ЦПИ СНБО Андрей Коваленко. Он считает, что Путин пытался повысить ставки межконтинентальной ракетой, в частности, перед Западом. В свою очередь разные военкоры РФ начали кричать о "капитуляции Украины", одна этого не произойдет.

Ветеранка российско-украинской войны, глава волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что удар МБР по Днепру является переходом на новый этап войны.

Генерал-майор США в отставке Марк МакКарли заметил, что РФ стремится таким образом заставить Украину отступить от применения ракет ATACMS и Storm Shadow. Выбор России атаковать Днепр МБР может быть предупреждением о том, что она также может нацелиться на Киев.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что из-за предоставления США разрешения применять украинцами дальнобойные ракеты ATACMS по территории РФ, Россия начала пугать применением новейшего оружия.

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