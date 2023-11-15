Удар оккупантов по многоэтажке в Донецкой области: из-под завалов достали еще одно тело (фото)

Пока известно уже о двух погибших.

В городе Селидово Донецкой области, по которому российские оккупанты нанесли удар 15 ноября, из-под завалов извлекли тела двух человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Поселковое. Спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека. Пока известно уже о двух погибших, еще три человека пострадали. Под завалами предположительно находятся два человека. Работы продолжаются", — рассказали в ГСЧС.

Напомним, что в ночь на 15 ноября Россия нанесла удар по многоэтажке в Селидово Покровского района Донецкой области.

Читайте также: