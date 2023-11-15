Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Удар оккупантов по многоэтажке в Донецкой области: из-под завалов достали еще одно тело (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
401
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Удар оккупантов по многоэтажке в Донецкой области: из-под завалов достали еще одно тело (фото)

Фото: ГСЧС Украины

Пока известно уже о двух погибших.

В городе Селидово Донецкой области, по которому российские оккупанты нанесли удар 15 ноября, из-под завалов извлекли тела двух человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Поселковое. Спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека. Пока известно уже о двух погибших, еще три человека пострадали. Под завалами предположительно находятся два человека. Работы продолжаются", — рассказали в ГСЧС.

©

Напомним, что в ночь на 15 ноября Россия нанесла удар по многоэтажке в Селидово Покровского района Донецкой области.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
401
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация