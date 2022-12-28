Удар оккупантов по роддому в Херсоне: в ОВА рассказали, можно ли восстановить отделение

Во вторник вечером, 27 декабря, российская армия обстреляла родильное отделение больницы в Херсоне. В то время в медучреждении было 5 недавно родивших женщин, никто не пострадал, потому что и медики, и пациенты находились в укрытии. Оккупанты атаковали единственное родильное отделение в городе.

Секретарь Херсонской городской военной администрации Галина Луговая в эфире национального телемарафона рассказала, что родильное отделение возможно восстановить, однако есть нюансы.

"Думаю, если собраться силами и строительными материалами, то его удастся восстановить в течение определенного периода, нескольких месяцев", — сказала она.

Луговая объяснила, что восстановление отделения усложняется тем, что Херсон находится под постоянными обстрелами. Кроме того, не стоит забывать, что идут морозы. Поэтому говорить о восстановлении родильного сложно. Это, по меньшей мере, опасно.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты 50 раз обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Вражеские снаряды попали в медицинское учреждение, детсад, хлебзавод, складские помещения, частные и многоквартирные дома.

Обстрел больницы с роженицами в Херсоне

Во вторник вечером, 27 декабря, российская армия обстреляла родильное отделение больницы в Херсоне.

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