Удар оккупантов по спальному району Харькова: прокуратура сообщила о 10 погибших, возбуждено дело

Удар оккупантов по спальному району Харькова: прокуратура сообщила о 10 погибших, возбуждено дело

Враг нанес удар реактивными системами залпового огня "Ураган".

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством после того, как российские войска 15 апреля обстреляли Индустриальный район Харькова.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, около 16:30 российские военные обстреляли Индустриальный район Харькова реактивными системами залпового огня "Ураган".

В результате обстрела погибли 10 мирных жителей, среди них – 7-месячный ребенок. Еще 35 человек получили ранения. Кроме того, поврежден и разрушен ряд жилых домов.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, по данным директора Департамента здравоохранения Харьковской областной военной администрации Максима Хаустова, в результате вражеского удара пострадали 50 человек.

Глава области Олег Синегубов призвал жителей Харькова не находиться на улице без крайней необходимости.

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