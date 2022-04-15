Удар оккупантов по спальному району Харькова: прокуратура сообщила о 10 погибших, возбуждено дело

Враг нанес удар реактивными системами залпового огня "Ураган".
Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством после того, как российские войска 15 апреля обстреляли Индустриальный район Харькова.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, около 16:30 российские военные обстреляли Индустриальный район Харькова реактивными системами залпового огня "Ураган".
В результате обстрела погибли 10 мирных жителей, среди них – 7-месячный ребенок. Еще 35 человек получили ранения. Кроме того, поврежден и разрушен ряд жилых домов.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Управление СБУ в Харьковской области.
Напомним, по данным директора Департамента здравоохранения Харьковской областной военной администрации Максима Хаустова, в результате вражеского удара пострадали 50 человек.
Глава области Олег Синегубов призвал жителей Харькова не находиться на улице без крайней необходимости.
Читайте также: