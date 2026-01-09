Удар "Орешником" по Львовской области: в ВСУ назвали три главные цели Кремля

Ракетная атака / © ТСН.ua

Российская атака по Львовской области новейшей ракетой «Орешник» вызвала бурное обсуждение. В Службе безопасности Украины уже подтвердили тип использованного оружия. Впрочем, эксперт отмечает: военной целесообразности в этом ударе было мало, политических мотивов — достаточно.

Об этом в эфире «24 Канала» рассказал офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук.

По словам эксперта, использование баллистической ракеты средней дальности по целям в Украине выглядит абсурдно. «Орешник» рассчитан на поражение объектов на расстоянии более 5000 километров, поэтому стрелять по близким целям — это дорогое и неэффективное решение.

«Применять ее как средство поражения по территории Украины действительно бессмысленно. Удар без боевой части нанес в десятки, в сотни раз меньше повреждений», — подчеркнул Ткачук.

Офицер подчеркнул, что для разрушений РФ имеет гораздо более дешевый арсенал: дроны, крылатые ракеты и обычную баллистику. Так что практический результат атаки совершенно не соответствует ее стоимости и пафосу российской пропаганды.

Главный товар Кремля — страх

Истинная цель пуска — не разрушение инфраструктуры, а психологический излом. Ткачук уверен: Москва пытается продать свой единственный ликвидный товар — страх.

«Орешник используется здесь как ИПСО-шная составляющая информационно-психологического давления на гражданское население Украины», — пояснил военный.

Враг рассчитывает, что на фоне отключений света и зимних холодов демонстрация «чудо-оружия» заставит украинцев паниковать и требовать капитуляции.

Кроме украинцев, у этого «спектакля» было еще две целевые аудитории:

Львовщину выбрали неслучайно — это граничащий с ЕС и НАТО регион.

«Эта ракета может долететь и до Парижа, и до Лиссабона», — отметил эксперт.

Удар также связывается с геополитическими поражениями РФ, в том числе задержанием танкеров и ситуацией в Венесуэле. Это попытка Кремля продемонстрировать «решительность» и готовность поднимать ставки в разговоре с Вашингтоном.

Напомним, авиаэксперт Валерий Романенко заявил, что угроза повторных ударов ракетой «Орешник» в ближайшие месяцы минимальна. По его словам, у России нет возможности для серийного производства этих ракет и использовала их скорее как демонстрацию силы. Со ссылкой на данные ГУР эксперт отметил, что у Кремля могло быть не больше двух таких ракет, одна из которых уже применена, а создание новых займет длительное время.