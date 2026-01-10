Удар "Орешником" по Львову был сигналом не для Украины: объяснение Портникова

Ракета / © Associated Press

Удары российской армии по украинской энергетической инфраструктуре именно в период сильных холодов говорят о том, что врага не интересуют военные объекты или ВПК. Главная цель Владимира Путина — создать невыносимые условия жизни для населения, чтобы заставить Украину к капитуляции, а удар ракетой «Орешник» по Львову — это прямой сигнал Европе.

Такое мнение высказал публицист и обозреватель Виталий Портников.

По словам аналитика, российский диктатор отдает себе отчет в экономических проблемах РФ, поэтому заинтересован в завершении войны не меньше, чем Украина или США. Однако его видение финала — исключительно уничтожение Украины как государства.

«Путин надеется своими жестокими ударами заставить украинское население понять, что никакой альтернативы, кроме как капитуляция, нет. Именно с этим связана серия атак на энергетику. Атаки будут продолжаться, пока Путин будет надеяться, что невыносимые условия жизни заставят население выступать за полную капитуляцию», — отметил Портников.

Он подчеркнул, что Путин стремится превратить Украину в страну-лимитроф, а затем стереть ее с политической карты мира.

На кого был нацелен удар «Орешником»

Отдельное внимание эксперт уделил удару баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Львовщине. Портников убежден, что военной целесообразности бить таким оружием (вероятно даже без боевой части) по объектам на западе Украины нет.

Это был сигнал европейским лидерам, ответ на их последние решительные шаги:

заморозка российских активов;

финансовую помощь Украине;

обсуждение ввода войск «коалиции решительных» на территорию Украины.

«Если украинцев Путин хочет принудить к капитуляции холодом, то в ситуации с европейскими странами Россия хочет использовать страх как оружие. Это желание показать Европе, что у Путина есть оружие, от которого европейские страны защититься не смогут», — объяснил публицист.

Прогноз 2026 года от Портникова

Портников предупреждает, что перемещение носителей «Орешника» в Беларусь и удары вблизи границ НАТО свидетельствуют о подготовке к расширению конфликта. Сама идея появления войск НАТО в Украине для Путина недопустима, поэтому он готов повышать ставки.

«Это первые шаги по масштабированию российско-украинской войны. По крайней мере, в форму гибридной войны на европейском континенте, что и может состояться в 2026 году», — подытожил эксперт.

Напомним, россияне заявили, что нанесли массированный удар по Украине, в том числе баллистической ракетой «Орешник», в ответ на «атаку Киева по резиденции Путина».

Сообщалось, что баллистическая ракета, по которой россияне ударили по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч км/ч. В городе под атакой оказалась критическая инфраструктура.

В ночь на пятницу, 9 января, российская армия атаковала объекты критической инфраструктуры Украины ударными БпЛА и ракетами морского и наземного базирования. Основным направлением удара стала Киевщина. В воздушных силах подтвердили, что РФ выпустила «Орешник» по Львовской области.