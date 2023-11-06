Удар по 128-й бригаде в Запорожье: в командовании ОГШБ впервые прокомментировали трагедию

В 128-й бригаде рассказали, что 3 ноября погибли лучшие воины ОГШБ.

В командовании 128-й отдельной горно-штурмовой бригады сообщили о 19 погибших в результате ракетного удара россиян в прифронтом селе Запорожской области.

Об этом сообщили пресс-службе бригады на официальной странице в фейсбуке.

В командовании бригады подчеркнули, что сейчас идет тщательная проверка всех обстоятельств трагедии.

"Ракетный удар коварного врага унес жизни 19 бойцов 128 отдельной горно-штурмовой закарпатской бригады. Сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств трагедии, до ее окончания просим не распространять непроверенную, часто фейковую информацию. Погибли лучшие наши бойцы... Выражаем искренние соболезнования их родным и обещаем отомстить собратьям в 100-кратном размере", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 ноября СМИ сообщили о прилете вражеской ракеты по воинам 128-й закарпатской бригады. Это подтвердили в украинском командовании и уточнили, что трагедия произошла 3 ноября.

Журналист Владимир Бойко сообщил, что приказ выстроиться военным для награждения ко Дню артиллериста отдал командир бригады, в прошлом торговавший контрабандой с "ЛНР".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Гибель бойцов 128-й бригады из Закарпатья! Мнения эксперта и свидетельства родственников

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