Удар по аэродрому "Бельбек": британская разведка оценила последствия для оккупантов

Удар ВСУ по российской авиабазе "Бельбек" в Крыму увеличил нагрузку на парк самолетов A-50 и истощил персонал, управляющий воздушными операциями, из-за чего способность страны-агрессора координировать воздушную деятельность в Черноморском регионе значительно ухудшилась.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.

Отмечается, что российская воздушная доктрина в значительной степени возлагается на наземные пункты управления, такие как в Бельбеке для координации своих воздушных сил, особенно истребителей.

Разведчики считают, что это особенно актуально во время нынешних боевых действий, когда воздушное пространство становится все более конкурентным.

По данным разведчиков, российские пилоты, скорее всего, страдают от боевой усталости из-за необходимости проведения операций в Украине, поэтому дальнейшие удары по критически важным узлам координации в Крыму только усилят это давление, создавая повышенную вероятность ошибки или просчета.

Ранее сообщалось, что в результате удара по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму армия РФ потеряла 10 военнослужащих. В частности, ликвидирован командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко.

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