Удар по аэродрому "Бельбек": Гуменюк рассказала, действительно ли ликвидировали российского генерала

Воздействие от уничтожения командного пункта на аэродроме "Бельбек" очень мощное. Поэтому россияне пытаются продолжать давление на представителей своего войска и на свое население.

Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Очевидно, это очень мощное влияние. Недаром они пытаются даже в гибридном поле продолжить давление на своих представителей войска и свое население. В частности, они вбрасывали информацию об уничтожении генерал-лейтенанта, но наши источники это не подтверждают. Таким образом они пытаются спровоцировать так называемую месть, оправдывая свои террористические действия, потому что мстить нам не за что, они просто ведут против нас террористическую войну. Мы отбиваем свое. Очевидно, уничтожение командного пункта влияет на управление авиацией в целом. Но как раз здесь мы просматриваем попытки изобразить, что ничего не изменилось", — сказала она.

Даже после потерь оккупанты пытаются возобновить бомбардировку.

"Они, даже несмотря на риски применения авиации в нашей зоне ответственности, делая выводы из того, что три истребителя-бомбардировщика были потеряны, авиационный разведывательный пункт, командный пункт, теперь такой мощный удар по пункту базирования, они пытаются возобновить бомбардировки, в том числе и управляемыми авиабомбами. Удар по Херсону таким же образом был направлен эмоционально и морально именно на это направление — убедить, что ничего не изменилось, и тактическая авиация также продолжает угрожать мирному населению и в целом Украине", — добавила она.

Ранее сообщалось, что в результате удара по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму армия РФ потеряла 10 военнослужащих. В частности, ликвидирован командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко.

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