Удар по аэродрому "Липецк" был связан с наступлением в Курской области — военный обозреватель

При ударе по российскому военному аэродрому "Липецк" был уничтожен склад авиационных боеприпасов, в частности КАБов, которые могли быть использованы в контексте наступления в Курской области РФ.

Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, этот удар по военному аэродрому имеет важное тактическое значение.

Кроме уничтоженного склада авиабоеприпасов, отметил Попович, во время атаки на аэродроме могли быть повреждены самолеты. В частности, там якобы находился один из бомбардировщиков Ту-95МС, из которых россияне наносят массированные ракетные удары по Украине.

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"Также есть неподтвержденная информация о том, что там могли быть уничтожены и истребители. Включая истребитель МиГ-31", — добавил обозреватель.

При этом он подчеркнул, что российские аэродромы, военные базы, нефтеперерабатывающие предприятия, нефтебазы и дальше остаются законными целями для ударов ВСУ.

"К слову, сейчас мы видим, что российскому Черноморскому флоту не хватает топлива. Это следствие целенаправленных ударов непосредственно по нефтеперерабатывающим предприятиям, нефтебазам юга Российской Федерации", — отметил эксперт.

Напомним, по данным Генерального штаба Украины, во время атаки в ночь на 9 августа украинские военные поразили российские склады с управляемыми авиационными бомбами и ряд других объектов возле аэродрома "Липецк". Уничтожили, в частности, один радар зенитно-ракетного комплекса С-350, заявили в Генштабе. В ведомстве также отметили, что в военной операции участвовали подразделения ракетных войск, Сил специальных операций, Службы безопасности Украины и Сил беспилотных систем ВСУ.

Удар ВСУ по аэродрому в Липецке! Поражены склады с КАБами!

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