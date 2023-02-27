Удар по аэродрому "Мачулищи" в Беларуси: новые подробности об атаке и ее последствиях для Украины

В Беларуси 26 февраля прогремели взрывы на военном аэродроме "Мачулищи", откуда взлетают российские истребители МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на борту. В результате взрывов повреждения получил самолет-разведчик А-50У, который координировал запуски крылатых ракет по Украине.

Пока известно, что военный объект был атакован дронами, к взрывам могут быть причастны местные партизаны. Украина свое участие в атаке официально не подтверждает. Повреждение самолета А-50У может заставить российских окупантов пересмотреть свои планы относительно ракетных ударов по Украине.

ТСН.ua собрал подробности об атаке на белорусский аэродром и ее последствиях, а также комментарии экспертов.

Что известно об атаке

В результате взрывов, прогремевших на аэродроме "Мачулищи", получил значительные повреждения самолет дальнего радиолокационного отслеживания А-50У воздушно-космических сил РФ.

"В результате 2-х взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит. Событие произошло во время работы возле этого самолета снегоуборочной техники. Наверное, как это уже неоднократно случалось на российских военных объектах, кто-то снова не соблюдал меры пожарной безопасности и курил возле борта", — говорится в сообщении оппозиционного белорусского проекта BYPOL.

По данным Telegram-канала "Беларускі Гаюн", этот самолет прилетел в Беларусь 3 января 2023 года. До взрыва он пробыл на белорусском аэродроме 54 дня, совершив 12 вылетов. Такие самолеты государство-агрессор использует для предоставления координат для ударов пилотам российских истребителей. Из открытых источников известно, что стоимость такого самолета составляет $330 млн.

В то же время, атаку на аэродром подтверждают некоторые российские пропагандистские источники. По их данным, атака осуществлялась беспилотниками, несколько дронов были сбиты, но один достиг цели и повредил российский военный самолет.

Руководитель проекта BYPOL Александр Азаров сообщил, что к диверсии на аэродроме в Мачулищах причастны местные партизаны, операция готовилась несколько месяцев .

"Это были дроны. Участники операции — белорусы, участники плана "Победа", сейчас они в безопасности за пределами страны. Все уехали, пусть теперь ищут ветра в поле", — говорит Азаров.

По его мнению, режим Лукашенко не будет называть это нападение поводом для прямого участия белорусской армии в войне в Украине.

В свою очередь, украинская сторона не подтверждает причастность к инциденту. Москва и Минск информацию о взрывах в Мачулищах никак не комментируют.

Как отреагировал Лукашенко

Белорусский оппозиционный политик Павел Латушко в эфире канала "Freeдом" рассказал, как режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко отреагировал на взрывы на военном объекте.

"Лукашенко срочно созвал вчера всех силовиков, был в ярости, требовал найти виновных. Был оцеплен аэродром, оценлена местность в непосредственной близости к военному аэродрому. Был проход ОМОНа по всем квартирам. Они пытались найти тех лиц, которые могли быть причастны к этому инциденту", - заявил оппозиционер.

По словам Латушко, Лукашенко продемонстрировал, что "его система безопасности находится в плачевном состоянии", и он не может контролировать действия белорусских партизан.

Оккупантам будет сложнее атаковать Украину ракетами

Самолетов-разведчиков А-50У на вооружении России считанные единицы. Повреждение одного из них осложнит оккупантам планирование ракетных ударов по Украине.

Об этом рассказал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

Гетман объяснил принцип работы самолетов А-50У:

"Таких самолетов у наших границ уже нет. Это они скопировали американский AWACS — самолет с "шайбой" сверху. Это антенна дальнего наблюдения. Поскольку земля круглая, электромагнитные линии не могут загибаться за линию горизонта. Поэтому, чтобы наблюдать объекты на относительно большом расстоянии, нужно как можно выше ставить радиолокационные станции. Это летающая радиолокационная станция, которая может подняться на несколько десятков километров, и оттуда видеть все, что происходит в электромагнитных волнах на территории Украины. Эти электромагнитные волны – излучение наших радиолокационных станций".

По его словам, А-50У может "подсвечивать" цель для российских крылатых ракет.

"Этот самолет не заходит в зону действия наших зенитно-ракетных комплексов, но летает вокруг зон поражения и вычисляет, где находятся наши ЗРК. Наша противовоздушная оборона мобильна — они двигаются, меняют свою дислокацию. Они рассчитывают, где именно сейчас находится украинская ПВО, чтобы эти координаты вложить в крылатые ракеты, которые по нам атакуют, чтобы они обошли наши ПВО, или нашли, где меньше плотность. Это помогает им лучше атаковать, а нам сложнее сбивать эти ракеты. Сейчас, если не будет этого самолета, ракетные атаки им будет сложнее делать", – объяснил военный эксперт.

Характеристики самолета А-50

А-50 – это российский самолет дальней радиолокационной слежки. Он предназначен для сопровождения воздушных целей и координации пилотов истребителей.

Радиолокационная станция А-50 способна обнаружить воздушные цели на дальности:

бомбардировщики: до 650 км;

истребители: 300 км;

крылатые ракеты: 215 км.

В воздушно-космических силах РФ есть только 9 таких самолетов, причем усовершенствованных (с модификацией "У") – всего 6 единиц.

Один такой самолет обслуживает 19 человек (5 летного, 11 радио и 3 инженерно-технического персонала).

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