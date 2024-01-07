Удар по аэродрому "Саки" в Крыму: в ВСУ рассказали, чем он интересен

Военный аэродром "Саки" в Крыму, по которому недавно ударили ВСУ, — объект командного направления и место для хранения боеприпасов.

Об этом рассказала руководительница объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Состоялась боевая работа по существенному по своему значению военному объекту. Будем надеяться, что еще доразведываемые последствия будут еще более убедительными. То, насколько тщательно их пытаются скрыть россияне, уже является косвенным свидетельством того. Кроме того, это "Командного направления, то есть сосредоточение распределения сил и средств и координации аэродвижения в том числе. Это еще и объект, где предполагалось сохранение боеприпасов", — отметила она.

По словам Гуменюк, удар был направлен на уничтожение потенциала российской авиации. Эта задача достигнута.

"Надеемся, что доразведываемые данные будут максимально объемными", — подытожила она.

Напомним, в ночь на 6 января в Крыму раздались взрывы. В Воздушных силах рассказали, что нанесли удар по аэродрому "Саки".

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