Удар по АТБ в Чернигове: разведчики назвали убийц

В ГУР назвали подразделение, которое атаковало АТБ в Чернигове / © ГУР Минобороны

Реклама

Удар России по супермаркету АТБ в Чернигове, нанесенный 26 июля 2026 в 16:12 с помощью реактивного беспилотника «Герань-4», осуществили военнослужащие боевой группы №3 отдельной бригады беспилотной авиации «ГРОМ „каскад“.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Кто атаковал АТБ в Чернигове

Старшим этой группы №3 «ГРОМ „каскад“ является Сергунин А. О.

Реклама

В ГУР напомнили, что в результате атаки на супермаркет погибли два человека, среди которых 10-летний ребенок. Еще 25 человек получили ранения, в том числе трое детей.

По данным разведки, россияне выпустили оснащенный видеокамерой дрон с территории дронопорта в населенном пункте Навля Брянской области РФ. Сейчас идет процесс идентификации других причастных к атаке лиц.

В ГУР отмечают, что отдельная бригада беспилотной авиации «ГРОМ „каскад“ подчиняется Воздушно-космическим силам РФ и специализируется на ударах дальнобойными БпЛА, в том числе по гражданской инфраструктуре Украины.

В ведомстве также подчеркнули, что это подразделение используется для формального привлечения российских чиновников, депутатов и региональных чиновников: они заключают краткосрочные контракты и получают статус участников боевых действий без непосредственного выхода на линию фронта.

Реклама

«ГУР МО Украины раскрывает подразделение российской оккупационной армии, совершившее военное преступление: запуск реактивного дрона по черниговскому супермаркету осуществили московиты из состава боевой группы №3 отдельной бригады беспилотной авиации „ГРОМ ‚Каскад'“. Старший группы ― Сергунин А. О.»

В ГУР напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Атака на АТБ в Чернигове: что известно

Напомним, во время вражеской атаки БпЛА в Чернигове зафиксировано попадание в супермаркет АТБ в районе ЗАЗ, а также повреждение СТО и складского помещения. В результате удара погибли два человека — 10-летний ребенок и 23-летняя девушка.

За медицинской помощью обратились 20 человек, трое из которых были госпитализированы в состоянии средней тяжести. В городе 27 июля объявлен траур.

Реклама

По данным взрывотехников полиции, российский реактивный беспилотник «Герань-4» был оборудован видеокамерой, что свидетельствует о целенаправленном ударе по гражданскому объекту для достижения наибольшего количества жертв.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку абсолютно циничным ударом по обычным людям и супермаркету, который не имел никакого военного смысла.

Новости партнеров