Удар по авиабазе "Бельбек": британская разведка оценила последствия для ПВО РФ в Крыму

Удары по военному аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму и поражение российских военных объектов в ночь на 15 мая приведет к ухудшению способности России защищать воздушное пространство вокруг полуострова.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Военные ВСУ произвели обстрелы российских военных объектов во временно оккупированном Крыму. В результате на аэродроме "Бельбек" были поражены элементы российской ракетной батареи С-400 "Триумф", включая радар 92N6 и пусковые установки. Кроме того, во время атаки уничтожены по меньшей мере два российских самолета МиГ-31.

Как отмечает британская разведка: эта атака на объекты РФ во временно оккупированном Крыму стала уже четвертым случаем за последний месяц, когда российская ПВО на полуострове терпит потери.

"Совокупный эффект этих ударов повлек за собой общее ухудшение способности России защищать воздушное пространство вокруг Крыма; в то же время демонстрируя способность Украины влиять на операции российской ПВО", - говорится в отчете.

По оценкам британской разведки, вероятно, что это приведет к тому, что России придется рассредоточить воздушные средства, чтобы обеспечить живучесть своей ПВО. В противном случае РФ будет рисковать потерять большее количество самолетов, а также будет вынуждена перекидывать средства ПВО из других мест.

"Уменьшение зоны покрытия самолетов A-50 и рассредоточение их с крымских аэродромов, вероятно, приведет к увеличению часов налета и частоте вылета патрульных истребителей, чтобы восполнить пробелы в зоне покрытия, что приведет к увеличению проблем с обслуживанием их флотов", - отмечают в британской разведке.

Напомним, в Сети появились спутниковые снимки аэродрома "Бельбек" после ракетного удара.

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