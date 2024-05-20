Удар по базе отдыха в Харьковской области: количество погибших возросло

Число погибших в результате удара оккупантов по базе отдыха увеличилось до семи человек.

Подразделения водолазной службы ГСЧС в селе Черкасская Лозовая Харьковской области обнаружили фрагменты тела мужчины. Данные устанавливаются.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Число погибших в результате удара оккупантов по базе отдыха увеличилось до семи человек.

Пострадали – 28 человек.

Напомним, 19 мая днем оккупанты нанесли удар по месту летнего отдыха. Взрывы, которые около полудня слышал Харьков, произошли в близком пригороде. На базу отдыха, где находились местные жители, прилетели две российские ракеты "Искандер-М".

Читайте также ведущие новости дня: