Удар по базе в Новороссийске: Силы обороны поразили четыре российских корабля

Российский фрегат «Адмирал Эссен» / Архивное фото

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Украинские военные продолжают методически уничтожать флот РФ даже на территории российских военно-морских баз. Этой ночью мощный удар догнал вражеские корабли в порту Новороссийска , куда оккупанты ранее перевели свои самые ценные суда из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Ночная атака и пораженные цели

По предварительным данным украинского командования, масштабная совместная операция подразделений сил обороны завершилась успешным поражением нескольких важных морских целей. Враг не смог защитить свою инфраструктуру в Краснодарском крае, в результате чего повреждения разной степени получили сразу четыре военных корабля российского флота. Пока украинские военные продолжают собирать дополнительные данные, поэтому окончательные масштабы разрушений и точная информация относительно потерь противника еще уточняются.

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Наибольшей потерей для оккупантов стало поражение двух современных фрегатов проекта 11356, а именно Адмирала Макарова и Адмирала Эссена. Эти корабли являются печально известными носителями крылатых ракет типа «Калибр», которыми российская армия регулярно наносит террористические удары по мирным украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Обезвреживание или даже временное выведение из строя таких ракетоносцев существенно снижает боевой потенциал врага по всему региону.

Кроме того, под прицельный удар попали еще две важнейшие боевые единицы страны-агрессорки. В частности, речь идет о малом ракетном корабле проекта 21631 «Буян-М» и сторожевом корабле проекта 22160 «Василий Быков». Каждый из этих военных бортов играл ключевую роль в логистике, нанесении дальних ударов и всеобщих боевых операциях русского флота в акватории Черного моря.

Системное уничтожение враждебного потенциала

"Силы обороны Украины последовательно снижают способность российской федерации продолжать вооруженную агрессию", - подчеркнули в Генеральном штабе.

Успешная операция в Новороссийске в очередной раз доказывает, что перебазирование российских кораблей из Севастополя в более отдаленные порты не гарантирует им никакой безопасности. Российское командование искренне надеялось, что перевод остатков флота на берега Краснодарского края спасет его от атак украинских сил, однако эти расчеты оказались абсолютно ошибочными.

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Стратегические последствия для агрессора

В последние несколько лет украинские военные продемонстрировали феноменальную эффективность в планировании и реализации сложных дальних морских ударов. Силы обороны фактически заставили русские суда покинуть западную часть Черного моря и скрыться в собственных бухтах. Теперь же карательный огонь перекинулся непосредственно на те базы, которые еще недавно считались глубоким тылом и безопасной гаванью для оккупантов.

Военные эксперты неоднократно отмечали, что выведение из строя носителей крылатых ракет является критически приоритетной задачей защиты мирного населения Украины. Каждый поврежденный корабль означает значительно меньшее количество выпущенных боеприпасов во время последующих массированных российских обстрелов. К тому же ремонт современных военных судов в условиях жестких международных санкций превращается для России в чрезвычайно сложную, дорогостоящую и долговременную задачу.

Особого внимания заслуживает тот факт, что Новороссийск является не только военной базой, но и одним из важнейших коммерческих и нефтяных портов Российской Федерации. Успешные и регулярные атаки на эту локацию создают мощное дополнительное экономическое давление на страну-агрессорку. Это также наглядно демонстрирует иностранным партнерам Москвы всю опасность и риск дальнейшего сотрудничества с режимом диктатора.

Официальные представители Вооруженных сил Украины уверяют, что подобные высокоточные спецоперации обязательно будут продолжаться, вплоть до полного уничтожения наступательного потенциала врага. Постепенно грозный Черноморский флот превращается в слабую флотилию, которая не способна защитить даже собственные места постоянного базирования. Каждый такой меткий удар неуклонно приближает момент полного освобождения нашего моря от русских захватчиков.

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Напомним, экономист объяснил, как закрытие Новороссийского порта может ударить по бюджету РФ. Остановка этого принципиального порта создает для России серьезные опасности для экспорта зерна и государственных доходов.

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