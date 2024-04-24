Удар по базированию оккупантов под Мариуполем: есть жертвы и раненые

В селе Бабах-Тарама, что в Мариупольском районе, в ночь на 24 апреля прозвучало не менее шести взрывов – есть попадание по базированию солдат оккупационной армии РФ.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что сейчас известно о по меньшей мере семерых погибших россиянах.

"Количество погибших – уже семь. Количество раненых – не менее 20 в общей сложности (вместе со счастливо умершими). Все – офицеры, солдатня там не квартируется", - уточнил он.

Андрющенко также добавил, что Мангушская и Никольская части срочно передислоцируют оккупантов с территории ферм и складов к лесополосам в попытке предотвратить удары ракетами Storm Shadow.

Напомним, в Мариуполе зафиксировали активное движение российской военной техники на север Донетчины (видео).

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