Удар по "Бойкому" может оказаться хуже для РФ, чем кажется: что произошло с корветом

Флот РФ (иллюстративное фото) / © pixabay.com

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Поражение российского корвета "Бойкий" в сухом доке Кронштадтского морского завода может иметь для РФ долгосрочные последствия. Речь идет не только о возможном выведении из строя самого корабля, но и о блокировке ремонтных мощностей Балтийского флота.

Об этом пишет издание Defense Express.

При атаке по объектам в районе Санкт-Петербурга Силы беспилотных систем ВСУ поразили не только нефтяной терминал, но и цели в Кронштадте. Одним из них стал корвет "Бойкий" Балтийского флота РФ, находившийся в сухом доке Кронштадтского морского завода.

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Видео удара ранее обнародовал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный как Мадяр. На кадрах видно последовательное поражение корабля двумя дронами типа FP-1.

После первого удара на корабле начался пожар. Ее эпицентр, вероятно, был в районе мостика. Второй дрон также двигался в центральную часть корвета.

"Бойкий" относится к проекту 20380 и является одним из корветов Балтийского флота РФ. Такие корабли имеют противокорабельное ракетное вооружение, в том числе комплекс Уран с ракетами Х-35, а также противолодочные возможности. Кроме того, корветы этого проекта оснащены комплексом ПВО "Редут".

По оценкам аналитиков, удар в район мостика мог повредить или уничтожить часть ключевого оборудования корабля. Речь идет, в частности, об смотровой радиолокационной станции, системах целеуказания ракетного вооружения, навигационных РЛС, средствах радиоэлектронной борьбы и системах управления артиллерией.

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Наиболее серьезные последствия для корвета мог повлечь за собой пожар. В сухой доке корабль обычно находится в ремонте с открытыми внутренними отсеками, поэтому огонь может быстрее распространяться коммуникациями и помещениями.

Именно поэтому ключевой вопрос для РФ теперь заключается в целесообразности ремонта “Бойкого”. Если повреждения окажутся критическими, восстановление корабля может занять годы или стать экономически нецелесообразным.

В то же время даже попытка ремонта может быть выгодна Украине с военной точки зрения. Если россияне решат восстанавливать корвет, он может занять надолго сухой док Кронштадтского морского завода. Это ограничит ремонтные возможности Балтийского флота РФ.

Что известно об ударе по “Бойкому”

Ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о поражении российского корвета "Бойкий" в Кронштадте вблизи Санкт-Петербурга.

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По его словам, операцию провели операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем. Целью стал корвет проекта 20380, находившийся на плановом ремонте в сухом доке.

"Бойкий" является третьим корветом этого проекта в составе Балтийского флота РФ. Корабль спустили на воду в 2011 году, а в состав российского флота он вошел в 2013 году.

"Мадьяр" также напомнил, что "Бойкий" имел "историю странствий" вдоль границ НАТО и сопровождал российский теневой нефтяной флот.

Ранее сообщалось, что Украина атаковала объекты вблизи Санкт-Петербурга в день старта Петербургского международного экономического форума. По предварительным данным, среди целей были российские корабли и инфраструктура в районе Кронштадта.

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