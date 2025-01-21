Удар по центру Запорожья: одного человека считают пропавшим без вести

12 человек ранены, один — погиб.

Четвертые сутки продолжаются поисковые работы на месте вражеского удара по Запорожью. Один мужчина считается пропавшим без вести.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.

"Одна женщина до сих пор находится под наблюдением врачей — ее состояние стабильное, прогноз благоприятный. Еще один человек — мужчина 27 лет считается пропавшим без вести", — сообщил Федоров.

Напомним, 18 января россияне попали по центру Запорожья. Вражеский обстрел унес жизни одного человека, еще 12 получили ранения.

Читайте также: