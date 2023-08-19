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Удар по Чернигову: оккупанты повредили Пятницкую церковь – памятник архитектуры

Удар по Чернигову: оккупанты повредили Пятницкую церковь – памятник архитектуры

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
894
Время на прочтение
2 мин
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Удар по Чернигову: оккупанты повредили Пятницкую церковь – памятник архитектуры

Пятницкая церковь, в Чернигове/Фото: из открытых источников

Россия нанесла ракетный удар по историческому центру Чернигова.

В Чернигове в результате российского ракетного удара 19 августа уничтожен Черниговский областной академический музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко, также поврежден памятник архитектуры национального значения — Пятницкая церковь, которая относится к сфере ответственности Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний".

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Исторический центр Чернигова, город с тысячелетней историей, является кандидатом на внесение в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году МКИП совместно с областной и городской администрациями начали работу над внесением культурного ландшафта города Чернигова в Перечень объектов культурного наследия, которые находятся под угрозой. Ведь, как видим, угроза от российских варваров только растет", — говорится в сообщении.

Напомним, в Чернигове утром 19 августа после объявления воздушной тревоги раздался взрыв – оккупанты нанесли по городу ракетный удар. Сейчас известно о более ста пострадавших и семи жертвах, среди которых 6-летний ребенок. ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях ужасающей атаки.

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Дата публикации
Просмотры
894
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