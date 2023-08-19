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Удар по Чернигову: власти подтвердили, что есть погибшие

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Удар по Чернигову: власти подтвердили, что есть погибшие

Удар по Чернигову 19 августа / Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

На опубликованных в Сети жутких фото видно, что среди погибших, вероятно, есть дети.

В результате российского ракетного удара по центру Чернигова, произошедшего в полдень 19 августа, есть погибшие и раненые.

Эту информацию подтвердил исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако.

Враг ударил по центру Чернигова. На месте работают все экстренные службы.
Есть информация о раненых. Данные уточняются. П.С. К сожалению, есть информация о погибших", – написал он.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус также подтвердил, что в результате российского удара по городу погибли и ранены: "Приоритет — оказать помощь. Поэтому детали позже".

Напомним, что днем, 19 августа, российские оккупанты нанесли преступный ракетный удар по центру Чернигова.

Президент Зеленский показал видео с жуткими последствиями удара по Чернигову.

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Дата публикации
Просмотры
1501
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