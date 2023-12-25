Удар по Чернобаевке: оккупанты убили женщину – прокуратура

В Чернобаевке в результате вражеских обстрелов 24 декабря погибла женщина.

В Чернобаевке Херсонской области в результате артиллерийских обстрелов оккупантов вечером 24 декабря погибла 37-летняя женщина.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, 24 декабря около 21:00 россияне из артиллерийского оружия обстреляли Чернобаевку. Снаряд попал в частный дом – под завалами погибла 37-летняя местная жительница.

Также в результате обстрела повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

При процессуальном руководстве Олешковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, оккупанты ударили по Херсону – есть жертвы.

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