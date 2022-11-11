Удар по ЧФ России в Севастополе: эксперт заявил, что атаковали украинские безэкипажные катера

Эти катера открывают перспективы "загнать абсолютно всю российскую флотилию в будку, чтобы нос не высововала".

Корабли Черноморского флота России в бухте оккупированного Севастополя в октябре были атакованы украинскими безэкипажными катерами.

Так мнение военный эксперт Александр Коваленко высказал в Сети.

Он также обрисовал главные свойства этих катеров.

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"Радиус операционного действия этих БЭК позволяет достигать бухты Севастополя, до которой в зависимости от точки ближайших стартов – до 300 км. (…) Но главное то, что эти БЭК имеют очень впечатляющую боевую часть, что позволяет наносить серьезные повреждения и даже топить, в зависимости от водоизмещения, российские военные корабли", – объяснил эксперт.

Он отметил, что такой катер стоимостью 250 тыс. дол. представляет реальную угрозу для военного корабля стоимость 400 млн. дол. (Речь идет о фрегате проекта 11356 "Адмирал Макаров", который сейчас выведен из боеспособного состояния именно таким БЭК).

"Что ж, достаточно эффективное средство борьбы с российской пиратской флотилией, причем с интересными перспективами. Перспективами загнать абсолютно всю российскую флотилию в будку, чтобы нос не высововала", — оценил Коваленко.

По его мнению, в перспективе после освобождения части Запорожской области этими БЭК можно будет оказать полноценное влияние и на вражеский порт в Новороссийске.

Характеристики БЭК:

Максимальная скорость – 80 км/ч.

Радиус операционного действия – 400 км

Дальность хода – 800 км

Автономность – 60 час.

Боевая часть – 200 кг

Стоимость – 10 млн грн

Удар по российским кораблям в Севастополе

В Севастополе 29 октября прогремели взрывы, после которых российские оккупанты сообщили о повреждении морского тральщика "Иван Голубец" и РЛС фрегата "Адмирал Макаров". Утверждали, что атака была нанесена украинскими дронами.

В OSINT-расследовании сообщества GeoConfirmed сообщили, что под удар попали корабли "Адмирал Макаров", "Адмирал Григорьевич" и тральщик "Иван Голубец".

Военный эксперт Александр Мусиенко сказал, что после этого роль Черноморского флота РФ была снижена на 70%. Флот больше не может выполнять боевые задания.

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