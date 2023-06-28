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Удар по Чонгарскому мосту: британская разведка объяснила важность переправы для россиян

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1991
Время на прочтение
2 мин
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Удар по Чонгарскому мосту: британская разведка объяснила важность переправы для россиян

Разрушенные мосты в Чонгаре были жизненно важны для оккупационной армии России. / Фото: Associated Press

Мосты обслуживают одну из двух основных дорог между Крымом и Херсоном.

Разрушенные мосты в Чонгаре на административной границе Херсонской области и аннексированного Крыма были жизненно важными для армии России.

Об этом говорится в свежем отчете Министерства обороны Великобритании.

Эти автомобильные переправы обслуживают один из двух основных путей сообщения между Крымом и Херсоном.

"Маршрут через мосты через Чонгар — самый прямой маршрут от российского крымского логистического центра Джанкой и Запорожского направления, где Россия сейчас обороняется от большого наступления Украины", — говорится в сообщении разведки.

Британские специалисты отмечают, что временное закрытие маршрута привело к тому, что жизненно важным российским логистическим конвоям понадобилось не менее 50% больше времени, чтобы добраться до фронта по альтернативным маршрутам.

Впрочем, российские власти в течение 24 часов после удара построили замену – понтонный мост. Вероятно, что эту переправу оккупанты используют только для движения военных.

"Скорость, с которой был построен запасной переход, показывает, насколько жизненно важен этот маршрут для военных действий России на оккупированной территории Украины", — отмечают в Минобороны Британии.

Удар по Чонгарскому мосту

По Чонгарскому мосту был нанесен удар ночью 22 июня. В результате было повреждено дорожное полотно. Соединение между оккупированными территориями Херсонщины и полуостровом происходило по другому маршруту.

В РФ отказались комментировать удар по переправе Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос российскому Минобороны. Мол, это администрация президента-диктатора Владимира Путина не касается.

После этого многие эксперты отмечали, что атака повлияла на логистику кафиров. В частности, полковник ВСУ Владислав Селезнев заявлял, что это приводит к промедлениям с поставками всего того, что необходимо для нужд россиян.

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Дата публикации
Просмотры
1991
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