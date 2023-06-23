Удар по Чонгарскому мосту: эксперт объяснил, как это влияет на логистику оккупантов

Россияне испытывают очень серьезные проблемы с своевременными поставками всего необходимого для оккупационного контингента.

Повреждения на Чонгарском мосту, где произошел взрыв, очень серьезны. Это усложняет военную логистику оккупантов.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, теперь по меньшей мере на 100 км длиннее всего маршрута автомобильного транспорта, в первую очередь, военного — того, что перевозит грузы для того, чтобы обеспечить потребности российской группировки войск, действующих на юге Запорожской области.

Эксперт рассказал: “После частичного разрушения моста через Чонгар россияне испытывают очень серьезные проблемы с своевременными поставками всего того, что необходимо для российского оккупационного контингента, действующего на юге Запорожской области. Конечно, дороги на юге Херсонской области — а именно по ним пролегает новый маршрут — находятся в неудовлетворительном состоянии”.

Это, отметил Селезнев, в определенной степени замедляет российскую военную логистику, приводит к промедлениям с поставками всего того, что необходимо для нужд действующих сейчас российских оккупантов, ведя боевые действия в стратегической обороне.

По поводу того, когда ВСУ могут ударить по Крымскому мосту, эксперт отметил, что, по его мнению, украинские Силы обороны действуют максимально рационально: “Они готовят поле предстоящей битвы. Для того чтобы мы имели максимальное преимущество при ведении активных контрнаступательных действий, нам нужно непосредственно на тех участках фронта, где мы проводим контрнаступательные мероприятия, максимально выхолистить боевой потенциал путинского войска”.

Сделать это, считает полковник ВСУ, можно путём уничтожения вражеских арсеналов с боеприпасами, уничтожения артиллерийских систем, систем противовоздушной обороны, командных пунктов и пунктов управления и связи врага соответственно путем уничтожения вражеских логистических и коммуникационных объектов: «Именно это приводит к разрушению боевой мощи путинской армии Соответственно, это создает преимущество для украинских Сил обороны, которые действуют в контрнаступлении”.

Напомним, 22 июня российские коллаборанты, в том числе самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов и российский гауляйтер из Херсона Владимир Сальдо, заявили об ударе по Чонгарскому мосту, ведущему из Херсона в Крым.

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