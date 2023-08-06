Удар по Чонгарскому мосту: появилось видео удара и фото последствий

Движение транспорта через КПП "Чонгар" приостановлено на время ремонтных работ, что усложняет логистику оккупантов по поставке военной техники и боеприпасов на оккупированную территорию Запорожья и Донбасса.

В воскресенье, 6 августа, на Чонгарском мосту, по которому российские войска осуществляют поставки с территории Крыма на оккупированную территорию Запорожской и Донецкой областей, раздался сильный взрыв.

В Сети появилось видео "прилета".

Как видно на опубликованных кадрах над мостом поднялось грибовидное облако черного дыма, свидетельствующее о мощном попадании.

Гауляйтер оккупированной территории Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о трех пробоинах, образовавшихся в результате удара.

КПП "Чонгар" временно закрыто для проезда. Это означает, что российская военная техника, боеприпасы и другие военные грузы доставляться в Запорожскую и Донецкую области будут дольше и сложнее.

Проезд через КПП "Чонгар" закрыт / Фото: из соцсетей

"Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Перекопск", — говорится в сообщении, распространенном от имени Сальдо российскими пропагандистами.

В Сети появилось видео удара по Чонгарскому мосту

Кроме того, как сообщалось ранее, в этот же день раздался взрыв на мосту через пролив Тонка, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. При взрыве произошел пожар на пробитом газопроводе, проходящем рядом с мостом. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения.

Повреждение моста возле Генического и пожар газопровода / Фото: из соцсетей

Напомним, во временно оккупированном Геническе и в районе Чонгарского моста раздались сильные взрывы. Местные гауляйтеры жалуются на удары по "транспортной инфраструктуре".

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