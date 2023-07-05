Удар по Чонгарскому мосту: в ВСУ подтвердили атаку ракетами Storm Shadow

В ВСУ подтвердили удары по мосту в районе Чонгара ракетами Storm Shadow.

Оккупанты заявили о ракетном ударе по Чонгарскому мосту на админгранице между Крымом и Херсонщиной в ночь на 22 июня. В частности, гауляйтер Владимир Сальдо заявлял об атаке ракетами Storm Shadow. В результате было повреждено дорожное полотно автомобильного моста – там образовалось несколько сквозных воронок.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов в интервью "Укринформу" подтвердил удары по мосту в районе Чонгар ракетами Storm Shadow.

"Отдельного внимания заслуживают крылатые ракеты Storm Shadow класса "воздух-земля", с помощью которых мы имеем возможность уничтожать критически важные военные объекты противника на расстоянии до 250 километров. Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара, что значительно усложнило снабжение противника боеприпасами и другими материально-техническими средствами", — Алексей Громов.

Он отметил, что благодаря этим ракетам под постоянным огневым влиянием находятся пункты управления и хранения материально-технических средств противника.

Чонгарский мост важен для россиян, ведь именно через него из оккупированного Крыма оккупанты перебрасывают технику и личный состав на юг Украины. Там сейчас ВСУ проводят наступательные операции.

Напомним, представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал удары по мосту. Он сказал, что это планомерная работа сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения. Юсов анонсировал, что "продолжение следует".

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