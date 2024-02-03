Удар по десантному кораблю "Новочеркасск": что осталось от судна – фото

Российский корабль "Новочеркасск" был уничтожен в порту оккупированной Феодосии.

В ночь на 26 декабря 2023 года в порту Феодосии временно оккупированного Крыма был уничтожен большой десантный корабль (БДК) России "Новочеркасск". После мощных взрывов там произошел масштабный пожар и сильная детонация. Воздушные силы ВСУ атаковали корабль Черноморского флота крылатыми ракетами.

В Сети показали фото того, что осталось от судна после атаки в порту.

Так, Telegram-канал "Крымский ветер" пишет, что БДК "Новочеркасск" поднимают с моря после атаки по частям.

Обломки ПДК "Новочеркасск" после ракетного удара

Обломки ПДК "Новочеркасск" после ракетного удара

Напомним, в Крыму затонул российский корабль "Тарантул": в ISW рассказали, кто к этому причастен.

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