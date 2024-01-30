Удар по десантному кораблю "Новочеркасск": в России впервые подтвердили смерть моряка

Гимназия в российском городе Шахты подтвердила гибель одного из своих выпускников, служившего на крупном десантном корабле "Новочеркасск", который был уничтожен в декабре в результате украинского удара по Феодосийскому порту в оккупированном Крыму.

На сайте "Гимназии имени А.С. Пушкина" сообщается, что погибший – старший матрос Игорь Мещеряков, он закончил это учебное заведение в 2017 году. На сообщение обратил внимание "Крым.Реалии".

"С августа 2021 года Мещеряков проходил службу в 197-й бригаде крупных десантных кораблей ВМФ РФ ВДК "Новочеркасск" в звании матрос", – сообщается на сайте.

В гимназии также заявили, что Мещеряков погиб 26 декабря 2023 года – в день ракетного удара по Феодосии. Кроме того, отмечается, что Мещеряков посмертно награжден Орденом мужества.

Таким образом, Мещеряков стал первым моряком, чья гибель в результате удара официально подтверждена.

Напомним, ночью 26 декабря в Феодосии был уничтожен десантный корабль РФ "Новочеркасск". После мощных взрывов произошел масштабный пожар. Кроме того, происходила сильная детонация.

Воздушные силы проинформировали, что корабль Черноморского флота атаковали крылатыми ракетами. Впрочем, какими именно – не уточнили.

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