Удар по Днепру "чудо-ракетой": военный эксперт рассказал о новой российской баллистике

В нынешних условиях Россия не сможет приступить к серийному производству межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник", которой на днях россияне атаковали Днепр.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в комментарии "24 Канала".

По его словам, эта российская ракета не является "вундерваффе" – новейшим революционным образцом вооружения. Эксперт подчеркнул, что воздушная цель уже около десятка лет. Что больше — россияне "таким термином могут что-либо назвать".

Свитан считает, что "Орешник" не станет на боевое дежурство и даже не попадет в серийное производство. В частности, из-за проблем РФ с экономикой и санкциями со стороны Запада.

"Производство ракеты такого уровня сложно, ведь она преодолевает тысячу километров и имеет раздельные боеголовки. То есть это сложное производство и поставить ее на конвейер нереально для россиян в этих условиях, в которых они сейчас. Ее могут поставить, если, например, заморозить войну, то через 3-4 года эта ракета выйдет в серийное производство. Тогда они, конечно, могут штамповать их по несколько. десятков штук, но не сотни", – объяснил Свитан.

Напомним, 21 ноября армия РФ ударила по новой баллистике по Днепру. Страна-агрессорка может иметь около десяти единиц этой новой баллистической ракеты.

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