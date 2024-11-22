Удар по Днепру: ГУР обнародовало данные о новой российской баллистике и ракетном комплексе "Кедр"

Ракета долетела до Днепра за 15 минут.

В четверг, 22 ноября, армия РФ атаковала Днепр новой баллистической ракетой. Вероятно, ракетный удар был нанесен из состава ракетного комплекса "Кедр".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

В разведке подчеркивают, что подлетное время этой воздушной цели – от момента запуска в Астраханской области до попадания в украинский Днепр – составило 15 минут. На ракете было установлено шесть боевых частей. Каждая из них оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории составила более 11 Махов.

К разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" был привлечен ряд предприятий военно-промышленного комплекса РФ:

АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" (Москва);

АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"(Волгоград);

АО "Главное особое конструкторское бюро "Прожектор" (Москва);

АО "Концерн "Созвездие" (Воронеж);

АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (Москва);

ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (Москва).

В ГУР отмечают, что испытания этого ракетного комплекса происходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне РФ" в городе Капустин Яр Астраханской области в октябре 2023-го и июне 2024-го.

Напомним, с утра 21 ноября армия РФ впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. СМИ сообщали, что речь идет о ракете "Рубеж". Воздушные силы не подтвердили это, но не опровергли.

В Кремле отреагировали на информацию о запуске межконтинентальной баллистики. Спикер Дмитрий Песков посоветовал обращаться в Миноборону. Впрочем, впоследствии диктатор РФ Владимир Путин, что армия выпустила экспериментальную гиперзвуковую ракету "Орешник".

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