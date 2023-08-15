Удар по Днепру: поврежден спортивный объект, где проходили всеукраинские соревнования – фото

Российская армия в ночь на 15 августа нанесла ракетный удар по Днепру, есть потерпевшие. В результате атаки был поврежден важный спортивный объект – в нем проходили принимавшие всеукраинские соревнования, занимались дети. Оккупанты также попали по одному из предприятий города.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Сегодня, кроме предприятия, российские ракеты повредили и его. Там вылетели окна, побитый фасад и внутренняя стена. Снова страдает гражданская инфраструктура. Болотяные уничтожают все, что так старательно создавали украинцы. Что касается промышленного объекта, то пожар там уже потушили", – говорится в сообщении.

Повреждён спортивный объект в Днепре.

Повреждён спортивный объект в Днепре.

Поврежден спортивный объект в Днепре.

По его словам, в результате атаки РФ по Днепру ранения получили два человека: 59-летняя женщина, имеющая легкие повреждения, будет лечиться дома; 70-летнего мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россия ударила ракетами по Днепру! Ранены люди

Также глава ОВА сообщил, что во время массированной атаки сбили над Днепропетровщиной семь крылатых ракет Х-101/555.

Напомним, в Днепропетровской области воздушная тревога продолжалась с 03:05 до 05:05. Жители Днепра стали сообщать о взрывах.

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