Удар по дому на Полтавщине: возросло количество пострадавших, какие есть разрушения

Ночью на местах вражеской атаки работали около 100 спасателей.

В результате российского удара по многоквартирному дому в Полтавской области вечером 8 апреля погиб один человек, еще 12 человек пострадали.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Накануне вечером российские оккупанты нанесли ракетный удар по двухэтажному многоквартирному дому на Полтавщине, в котором проживали около 30 человек.

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В этой связи ночью работали почти 100 спасателей. Подразделения ГСЧС спасли двух человек, психологи Нацполиции и ГСЧС оказали помощь около 20 жителям.

"К сожалению, 1 человек погиб еще 12 пострадали. Среди них – 2 ребенка", – отметил министр.

Что касается разрушений, то ракетным ударом были повреждены два трехэтажных дома, один четырехэтажный и около 10 автомобилей.

Спасательная операция длилась более трех часов.

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В связи с российской атакой на Полтавщине ночью работали около 100 спасателей / Фото: Игорь Клименко

В связи с российской атакой на Полтавщине ночью работали около 100 спасателей / Фото: Игорь Клименко

В связи с российской атакой на Полтавщине ночью работали около 100 спасателей / Фото: Игорь Клименко

Напомним, вечером 8 апреля россияне ударили по Полтавской громаде и попали по гражданскому дому. Сначала было известно об одной жертве и пяти пострадавших.

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