Удар по дому в Харькове: под завалами – подросток, количество раненых резко возросло

В Харькове в результате авиаудара по многоэтажке количество раненых выросло до 34.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что погибшему мальчику в сентябре исполнилось 12 лет.

Обнаружены фрагменты тела предварительно идентифицированного лица.

"На эту минуту один человек погиб. 34 получили ранения", — отметил глава ОВА.

Под завалами находится 15-летний парень.

На месте идет спасательная операция. Поиски усложняются из-за существенных повреждений конструкции дома и угрозы обрушения.

Напомним, вечером 30 октября российские войска нанесли авиаудар по многоквартирному дому в Харькове. Сначала было известно о 24 пострадавших и погибшем мальчике. Под завалами находятся люди.

Читайте также: