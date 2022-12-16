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Удар по дому в Кривом Роге: погибли молодые супруги, их сын – под завалами (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
3709
Время на прочтение
2 мин
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© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Ранения получили 13 человек, в самом тяжелом состоянии – 7-летняя девочка.

В результате российского ракетного удара по дому в Кривом Роге погибли три человека – молодые супруги и пожилая женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Это дом в Кривом Роге после утреннего прилета вражеской ракеты. Российская атака оборвала три жизни. Погибла 64-летняя женщина и молодые супруги. Под обломками дома еще остается их маленький сын", — говорится в заявлении главы области.

Он добавил, что ранения получили 13 человек, из которых 4 – дети. Всех забрали в больницу. В тяжелом состоянии после атаки находится 7-летняя девочка.

"Семьи просто жили в своем доме… Россияне заплатят за каждую искалеченную жизнь", – подчеркнул Резниченко.

Напомним, российские оккупанты 16 декабря нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в жилой дом. В результате атаки там был разрушен подъезд и сначала было известно о двух погибших.

Добавим, что после вражеских обстрелов полностью обесточена вся Днепропетровская область. На вечер восстановленной мощности в сети хватает для минимального заживления критической инфраструктуры.

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Дата публикации
Просмотры
3709
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